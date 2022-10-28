التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات قياسية

تسارع التضخم في ألمانيا في شهر أكتوبر الجاري، ووفقا للتقديرات الأولية بلغ مستوى قياسي عند مستوى 10.4% على أساس سنوي، وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الإحصائي الألماني.

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وللمقارنة فقد صعد التضخم الشهر الجاري من مستوى عند 10% تم تسجيله الشهر السابق (سبتمبر 2022).

ونتيجة شهر أكتوبر 2022 تجاوزت توقعات المحللين، فبحسب استطلاع أجرته بوابة DailyFX فإنه كان من المتوقع صعود التضخم إلى مستوى 10.1% فقط.

وقال المكتب إن التضخم في أكتوبر الماضي صعد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% على أساس سنوي بعدما كان صعود أسعار الطاقة في سبتمبر الماضي بنسبة 43.9%.

المصدر: برايم