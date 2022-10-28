التضخم في إيطاليا يتسارع ويبلغ أعلى مستوى في 38 عاما

تسارع التضخم في إيطاليا خلال شهر أكتوبر الجاري وبلغ مستوى 11.9% وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى له في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات رسمية إيطالية.

وقالت وكالة الإحصاء الإيطالية Istat، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في إيطاليا قفزت بنسبة 11.9% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الجاري، وهي أسرع وتيرة منذ 38 عاما.

وتسارع التضخم بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بـ 8.9% في شهر سبتمبر الماضي، وتجاوز توقعات الخبراء، الذين شملهم استطلاع Trading Economics، حيث توقعوا أن يبلغ المؤشر مستوى 9.6%.

ويعود ارتفاع مؤشر التضخم لارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي، وبحسب البيانات فقد صعدت أسعار الطاقة في الشهر الجاري بنسبة 73.2% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 44.5% في سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهر نفسه بنسبة 13.1%.

المصدر: إنترفاكس