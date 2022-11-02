سيئول: بيونغ يانغ أطلقت 100 قذيفة مدفعية و17 صاروخا خلال 7 ساعات

أعلنت سيئول أن بيونغ يانغ أطلقت حوالي 100 قذيفة مدفعية باتجاه البحر الشرقي، عقب إطلاقها نحو 17 من الصواريخ الباليستية وغير الباليستية في غضون 7 ساعات فقط من اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الأصفر من إقليم شمال "بيونغ آن" في حوالي الساعة 6:51 صباحا.

كما رصدت هيئة الأركان المشتركة إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ أخرى باليستية قصيرة المدى من موقع في مدينة "وونسان" الساحلية الشرقية أو حولها، في حوالي الساعة 8:51 صباحا.

وقد سقط أحد الصواريخ بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، مما زاد من حدة التوترات الحدودية بين الكوريتين.

واشارت سيئول إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ تقسيم الكوريتين التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا في اتجاه الجنوب متجاوزا خط الحدود الشمالي.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن بيونغ يانغ بدأت في الساعة 9:12 صباحا في إطلاق أكثر من 10 صواريخ، بما في ذلك ما يُفترض أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، وصواريخ أرض-أرض، من مواقع مختلفة وإلى اتجاه البحر الشرقي والبحر الغربي.

كما رصد الجيش الكوري الجنوبي أكثر من 100 قذيفة مدفعية أُطلقت حوالي الساعة 1:27 مساء من بلدة "كوسونغ" بإقليم "كانغ وون" إلى المنطقة العازلة الشرقية، والتي تم تحديدها بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات الحدودية.

المصدر: يونهاب