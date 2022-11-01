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مصادر: تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي عن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الأربعاء

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مصادر: تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي عن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الأربعاء
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أكدت مصادر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "نوفوستي" أن التصويت على مشروع القرار الروسي بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا سيجري يوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن التصويت سيجري في النصف الثاني من يوم الأربعاء حسب التوقيت المحلي.

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وأكد مصدران آخران لـ "نوفوستي" صحة تلك المعلومات.

وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الملاحظات الروسية بشأن أنشطة الولايات المتحدة وأوكرانيا الخاصة بالمختبرات البيولوجية، والتأكد ما إذا كانت تلك الأنشطة مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.

المصدر: نوفوستي

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