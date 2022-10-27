نيبينزيا: سنطرح على التصويت قريبا مشروع القرار حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2ci
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده ستطرح قريبا على التصويت في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وقال نيبينزيا للصحفيين، يوم الخميس: "علينا إجراء المشاورات أولا. ونحن لا نطرح على التصويت شيئا قبل أن نجري المشاورات، بخلاف شركائنا (الغربيين)".
وأضاف أن تجاهل الولايات المتحدة للاستفسارات الروسية بشأن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا يؤكد أن الملاحظات الروسية مبررة.
وأشار إلى أن مشروع القرار سيتضمن إرسال بعثة خبراء خاصة بالمختبرات البيولوجية إلى المكان في أوكرانيا.
المصدر: تاس