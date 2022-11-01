بروفيسور: التشيك تندفع إلى "هاوية اقتصادية واجتماعية عميقة"

قال البروفيسور جان كيلر إن جمهورية التشيك تندفع إلى "هاوية اقتصادية واجتماعية عميقة".

وقال لمجلة Časopis إن الأزمة أظهرت أن البلاد ازدهرت بسبب ما تم توفيره من الطاقة الرخيصة والمواد الخام ذات الأسعار المعقولة من روسيا.

وقال "تستهلك الطاقة نصيب الأسد من ميزانيات الأسرة، وبسبب ارتفاع تكلفتها، تتأرجح العديد من الشركات على حافة الإفلاس.. من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الضخمة الحقيقية".

وأضاف "يؤدي التضخم إلى انخفاض قيمة المدخرات ويهدد مستوى معيشة الجميع .. أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل حاد، بما في ذلك الأساسي منها ".

وأشار كيلر إلى أن الحكومة التشيكية تقوم بتحميل روسيا مسؤولية التراجع الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق. ويتابع قائلاً: "اللافت للنظر أن لا أحد يقدم مثل هذا التفسير يفكر في العواقب الغريبة جدًا التي ستنجم عنه".

وقال كيلر إن "الشرط الأساسي للازدهار هو الطاقة الرخيصة والمواد الخام ذات الأسعار المعقولة والعلاقات التجارية المربحة"، مضيفًا أن كل هذا "تبخر" بعد تصاعد الصراع في أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا.

وفي رأيه، أثر هذا العامل على الاقتصاد التشيكي أكثر بكثير من الخصخصة والمستثمرين الأجانب والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال "الحكومة الحالية ، على ما يبدو ، غير مدركة تماما لهذه الحقيقة. على العكس من ذلك ، بقوتها المتواضعة ، تحاول المساهمة في تفاقم الصراع، مما يكشف الطبيعة الوهمية للكثير مما وعدونا به من ازدهار".

المصدر: نوفوستي