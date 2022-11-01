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قاتلت في سوريا وقادت كتيبة من النساء.. السجن 20 عاما لأمريكية "داعشية"

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قاتلت في سوريا وقادت كتيبة من النساء.. السجن 20 عاما لأمريكية
AP Alexandria Sheriff's Office via AP
صورة غير مؤرخة نشرتها سلطات ولاية فيرجينيا في يناير 2022 لأليسون فلوك
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قضت محكمة أمريكية بالسجن 20 عاما، على مواطنة من كانساس، كانت تقود كتيبة جميع عناصرها من الإناث في تنظيم "داعش" عندما كانت تقيم في سوريا.

وأقرت أليسون فلوك-إكرن (42 عاما)، بأنها قادت "كتيبة نسيبة"، حيث تعلمت حوالي مئة امرأة وفتاة- لم يتجاوز عمر بعضهن العشر سنوات- كيفية استخدام الأسلحة الآلية وتفجير القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة.

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وكانت إحدى بنات فلوك-إكرن بين أولئك اللاتي قالت إنهن تلقين مثل هذا التدريب.

ابنة فلوك-إكرن وابنها الأكبر، طلبا من القاضي "فرض العقوبة القصوى". وقالا إنهما تعرضا لإيذاء جسدي وجنسي من والدتهما.

وفي رسائل وجهاها للمحكمة سردا تفاصيل مروعة عن سوء المعاملة الذي تعرضا لها، وهو ما نفته فلوك-إكرن، وطلبت من المحكمة معاقبتها بالسجن عامين فقط حتى تتمكن من تربية أطفالها الصغار.

ممثلو الادعاء قالوا إن الإساءات التي ألحقتها بالأطفال منذ صغرهم تساعد في تفسير كيف انتقلت من مزرعة مساحتها 81 فدانا في أوفربروك بولاية كانساس، لتصبح أحد قادة التنظيم في سوريا، مع رحلات إلى مصر وليبيا خلال الجولة.

 

المصدر: "أسوشيتد برس"

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