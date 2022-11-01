تركيا تؤكد أنها ستواصل بذل الجهود لبدء تصدير الأسمدة من الموانئ الروسية

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن أنقرة تواصل بذل الجهود لبدء تصدير الحبوب والأسمدة من الموانئ الروسية.

وأكد آكار أن سفن الشحن التي تحمل العلم التركي ستواصل تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، على الرغم من تعليق روسيا لمشاركتها في صفقة الحبوب.

وشدد على أنه "اعتبارا من يوم أمس، واصلت السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية وهي في طريقها بالبحر. ولا توجد مشاكل في خروج السفن التي تحمل العلم التركي. وسوف تستمر في المغادرة".

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كما أعرب أكار عن ثقته في استمرار تنفيذ صفقة الحبوب. وقال: "التقدم في هذا الاتجاه مستمر. وبتقييم البيانات المتاحة نعتقد أن هذا الاتفاق سيستمر".

وأكد أن تركيا تتوقع ردا من روسيا بشأن الوضع حول صفقة الحبوب في اليومين المقبلين "هناك اتفاق بين الأطراف على أن الحبوب فقط هي التي يجب أن تغادر الموانئ، ويجب استخدام الممر للمساعدات الإنسانية".

وتابع "شاركنا [مع وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف] آراءنا ومصادر قلق السيد [وزير الدفاع الروسي سيرغي] شويغو. وعبر محاورونا الأوكرانيون عن ملاحظاتهم وأدلوا بتصريحاتهم حول مصادر القلق تلك خلال اجتماعاتهم معنا. وخلال اجتماعات المسؤولين في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، حيث تم تسليمها لنا خطيا".

المصدر: تاس