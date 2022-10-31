وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي اتفاق الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث اليوم الاثنين هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، قرار الجانب الروسي تعليق مشاركته في اتفاق الحبوب.

ووفقا لبيان الوزارة: "بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الاثنين 31 نوفمبر، خلال اتصال هاتفي، قرار الجانب الروسي بتعليق تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

المصدر: نوفوستي