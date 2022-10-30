الخارجية الروسية: من المبكر الحديث عن استئناف مشاركة روسيا في اتفاق الحبوب

صرح نائب وزير الخارجية أندريه رودنكو، أن الحديث عن شروط واحتمال عودة روسيا إلى "اتفاق الحبوب" ممكن فقط بعد معرفة كل ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.

وقال رودنكو: "من الضروري الكشف بالتفصيل عن جميع ملابسات ما حدث، هذا ينتهك جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق".

وأضاف نائب الوزير: "على الأرجح فقط بعد أن تصبح كل التفاصيل معروفة، بحيث من الممكن التحدث عما ستكون عليه الخطوات التالية. كما تعلمون، عقدت روسيا اجتماعا لمجلس الأمن، حيث ستتم مناقشة هذه المسألة".

المصدر: نوفوستي