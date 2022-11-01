بولسونارو يعلن "التزامه بالدستور" في أعقاب هزيمته في الانتخابات

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولسونارو أنه "سيلتزم بالدستور" في أعقاب هزيمته في الانتخابات الرئاسية، وذلك دون اعترافه بالهزيمة بشكل مباشر.

وفي أول كلمة له في أعقاب الانتخابات، شكر بولسونارو " 50 مليونا من البرازيليين الذين صوتوا لصالحه".

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وأكد بولسونارو أنه "سيلتزم بكافة أعراف الدستور"، مضيفا أنه "شرف كبير لأكون زعيما لملايين البرازيليين، الذين يدافعون عن الحرية الدينية والاقتصادية".

وأضاف أن "تمثيلنا القوي في الكونغرس يمثل قيمنا، وهي الرب والوطن والعائلة".

ولم يتطرق بولسونارو في كلمته إلى هزيمته في الانتخابات أو عن منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات بفارق صغير، حيث حصل على نحو 51% من الأصوات مقابل 49% لصالح بولسونارو.

المصدر: وكالات