الرئيس البرازيلي يعتكف في مقر إقامته بعد هزيمته في الانتخابات

قالت وسائل إعلام برازيلية إن الرئيس الحالي للبرازيل، جايير بولسونارو، لم يدل بأي تعليقات بعد خسارته في الانتخابات، وهو موجود في مقر إقامته ويرفض التواصل مع الوزراء.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن بولسونارو، بعد ساعتين من خسارته في الانتخابات الرئاسية، لم يدل بأي تعليقات بعد، ولا يرغب في التحدث إلى الوزراء عبر الهاتف أو استقبالهم في المقر (الرئاسي)".

وفاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (77 عاما) بولاية ثالثة من أربع سنوات، علما أنه ترأس البلاد في الفترة بين 2003 و2011.

وكان لولا دا سيلفا مرشحا للرئاسة في انتخابات 2018، إلا أنه لم يتمكن من خوض الانتخابات بسبب إدانته بالفساد وغسيل الأموال، وقد سجن على إثرها.

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات بعد فرز جميع الأصوات فوز لولا دا سيلفا بـ50.9%، فيما تحصل منافسه الرئيس الحالي جايير بولسونارو على 49.1% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي