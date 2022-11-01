وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو الصين للمساعدة في إنهاء النزاع في أوكرانيا

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وأشارت إلى أنه يتعين على باريس وبكين توحيد الجهود لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وكتبت كولونا على "تويتر": "أجريت محادثات بناءة مع نظيري الصيني وانغ يي. ويجب أن نعمل معا لإنهاء التصعيد الروسي في أوكرانيا".

وأشارت إلى أن البلدين بحاجة إلى "ضمان التزام كوريا الشمالية بالتزاماتها".

وأكدت أن الاتصالات الثنائية بين فرنسا والصين ستجري بشكل متكرر.

المصدر: نوفوستي