ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن باريس ستدعم كييف في تعزيز دفاعها الجوي.

وقال قصر الإليزيه: "إيمانويل ماكرون أكد من جديد استعداد فرنسا الكامل لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تصميمه على مساعدة أوكرانيا في الاستعداد لاقتراب فصل الشتاء بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه في البلاد.

وأضاف أن ماكرون وزيلينسكي اتفقا على التعاون في التحضير لمؤتمر حول المساعدات لأوكرانيا في 13 ديسمبر في باريس.

المصدر: تاس