البنتاغون: نواصل بحث توفير الاتصال الفضائي لأوكرانيا مع الشركات

أعلن البنتاغون أنه يواصل توفير خدمات الاتصال الفضائي لأوكرانيا مع مختلف الشركات، بما فيها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "نواصل بحث احتياجات أوكرانيا إلى الاتصال الفضائي مع أوكرانيا والشركات مثل "سبيس إكس" وغيرها".

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وأضاف أنه "حتى هذا اليوم لا يوجد لدي ما أعلن عنه بشأن العقود المحتملة أو أي اتفاقات في المستقبل".

يذكر أن مؤسس "سبيس إكس" إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أنه سيكون من الصعب الاستمرار بتمويل عمل نظام أقمار "ستارلينك" للاتصال في أوكرانيا، لكنه في وقت لاحق أكد استمرار التمويل رغم الخسائر الاقتصادية.

وأكد البنتاغون أنه يبحث مع مختلف الجهات مسألة تمويل عمل "ستارلينك" أو إيجاد منظومة بديلة للاتصال.

المصدر: تاس