بيلاروس تعلن وجود خطط لدى الغرب لمهاجمتها

أعلن إيفان ترتيل رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، أن الغرب وضع خططا لإرسال وحدات عسكرية إلى أراضيها وتنفيذ ضربات نووية.

وأشار إلى أن الأمن البيلاروسي يعرف أن الولايات المتحدة قد حسبت عواقب تبادل الضربات النووية وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن ذلك سيكون كارثة للبشرية جمعاء.

وأكد وجود خطط لقصف أراضي بيلاروس بالأسلحة النووية. وخطط لإدخال وحدات عسكرية إلى أراضيهم، بما في ذلك عبر أراضي بولندا.

وشدد على أن الفرقة 101 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي "تتمركز على أراضي الدولة المجاورة لنا".

المصدر: RT