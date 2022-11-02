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فنلندا تطالب تركيا والمجر بإعطاء "موافقة سريعة" على عضويتها في الناتو

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فنلندا تطالب تركيا والمجر بإعطاء
Gettyimages.ru
أعلام تركيا وفنلندا والسويد
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طالبت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، تركيا والمجر بإبداء "موافقة سريعة" على عضوية بلادها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب قمة زعماء الدول الاسكندنافية التي عقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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وأضافت مارين: "كل الأنظار تتجه إلى المجر وتركيا، نريد أن توافق هذه الدول على عضويتنا في "ناتو" بسرعة".

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال إنه يتوافق مع آراء نظيرته الفنلندية، وأشار إلى أن "على السويد وفنلندا العمل بطريقة منسقة والانضمام إلى حلف ناتو في الوقت نفسه".

 

المصدر: وكالة "الأناضول"

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