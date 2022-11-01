تركيا: السويد لا تفعل ما يكفي للحصول على موافقة أنقرة للانضمام إلى الناتو

قال رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جيليك، إن السويد لا تفعل ما يكفي لتلبية المطالب التركية من أجل الحصول على موافقة أنقرة للانضمام إلى حلف الناتو.

وأضاف جيليك في تصريح صحفي، إن "التصريحات التي تدلي بها السويد جيدة، ولكن تبقى غير كافية حتى يتم تنفيذها".

وجاء هذا التصريح قبل وقت قصير من زيارة رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، المقررة لتركيا، حيث سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان لمحاولة "حل هذه المسألة" والحصول على موافقة تركيا النهائية على قبول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر أن يزور الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنقرة هذا الأسبوع للقاء الرئيس التركي.

وقد أعرب أردوغان في أكثر من مناسبة عن مطالبته بتسليم السويد وفنلندا 73 شخصا ينتمون بشكل أساسي إلى حزب "العمال الكردستاني (التركي)" وحزب "الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب"، حيث تؤكد السلطات التركية قيام أنصار هذه التنظيمات بأنشطة إرهابية وتخريبية ضد تركيا.

المصدر: تاس