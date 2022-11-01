بيسكوف: تم الانتهاء من التعبئة الجزئية ولا حاجة لمرسوم رئاسي بذلك

افاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم الانتهاء من التعبئة الجزئية، ولن تكون هناك مرحلة تالية من الاستدعاء للتعبئة في البلاد، ولا حاجة لمرسوم رئاسي خاص بذلك.

وأضاف المتحدث: "نبلغكم بعدم الحاجة إلى مرسوم من أجل ذلك".

ولفت بيسكوف إلى أن "وزارة الدفاع أرسلت البرقيات ذات الصلة إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية بشأن تعليق وعدم توزيع أي مذكرات استدعاء، وما إلى ذلك".

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان المرسوم الرئاسي في شهر سبتمبر الماضي بشأن الاستدعاء للتعبئة الجزئية لا يزال ساري المفعول: "مرسوم سبتمبر قد تم تنفيذه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين انتهاء جميع الأنشطة في إطار التعبئة الجزئية، وإيقاف الأنشطة بما في ذلك إعداد وتسليم مذكرات الالتحاق.

المصدر: نوفوستي