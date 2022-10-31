الدفاع الروسية تعلن انتهاء أنشطة التعبئة الجزئية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، انتهاء جميع الأنشطة في إطار التعبئة الجزئية، وإيقاف الأنشطة بما في ذلك إعداد وتسليم مذكرات الالتحاق.

ووفقا لبيان الوزارة: "جميع الأنشطة المتعلقة بالتعبئة الجزئية للخدمة العسكرية من قبل المفوضيات العسكرية والسلطات التنفيذية للكيانات الروسية، للمواطنين الموجودين في الاحتياط تم ايقافها، بالإضافة لإعداد وتسليم مذكرات الاستدعاء".

وأضافت، العمل الإضافي للمفوضيات العسكرية بشأن تجنيد القوات المسلحة الروسية لن يتم تنظيمه إلا من خلال قبول المتطوعين والمرشحين للخدمة العسكرية بموجب العقد.

ووفقا للبيان: "في المستقبل، سيتم تنظيم عمل المفوضيات العسكرية في تجنيد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، فقط من خلال قبول المتطوعين والمرشحين للخدمة العسكرية بموجب العقد".

وأكدت وزارة الدفاع، أن جميع أنشطة التعبئة الجزئية قد اكتملت، وسيتم تقديم التقارير ذات الصلة بحلول شهر نوفمبر.

وبحسب البيان: "بالنيابة عن وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، وجهت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تعليمات إلى قادة المناطق العسكرية وقائد الأسطول الشمالي للإبلاغ عن استكمال إجراءات التعبئة الجزئية بحلول الأول من نوفمبر هذا العام".

المصدر: تاس