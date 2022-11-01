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الولايات المتحدة.. جرح 14 شخصا في إطلاق نار بمدينة شيكاغو

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الولايات المتحدة.. جرح 14 شخصا في إطلاق نار بمدينة شيكاغو
AFP
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أعلنت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن ما يصل إلى 14 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، أصيبوا في إطلاق نار حصل في المدينة خلال الاحتفال بعيد "الهالوين".

وقال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل فتح النار من سيارة على حشد من الناس في "غارفيلد بارك"، غرب شيكاغو.

وقال قائد الشرطة ديفيد براون للصحفيين: "أبلغنا عن إصابة 14 شخصا على الأقل بالرصاص، بعضهم يعانون من إصابات حرجة، بالإضافة إلى شخص واحد تعرض للصدم في مكان الحادث"، مشيرا إلى أنه "من بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر يبلغ 11 عاما".

وقالت الشرطة إنهم يراجعون مقطع فيديو التقط لإطلاق النار، والذي استمر بضع ثوان فقط، مبينة أنها لم تحدد بعد المشتبه به أو الدافع لإطلاق النار.

المصدر: abc news

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