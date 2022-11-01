الولايات المتحدة.. جرح 14 شخصا في إطلاق نار بمدينة شيكاغو

أعلنت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن ما يصل إلى 14 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، أصيبوا في إطلاق نار حصل في المدينة خلال الاحتفال بعيد "الهالوين".

وقال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل فتح النار من سيارة على حشد من الناس في "غارفيلد بارك"، غرب شيكاغو.

وقال قائد الشرطة ديفيد براون للصحفيين: "أبلغنا عن إصابة 14 شخصا على الأقل بالرصاص، بعضهم يعانون من إصابات حرجة، بالإضافة إلى شخص واحد تعرض للصدم في مكان الحادث"، مشيرا إلى أنه "من بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر يبلغ 11 عاما".

وقالت الشرطة إنهم يراجعون مقطع فيديو التقط لإطلاق النار، والذي استمر بضع ثوان فقط، مبينة أنها لم تحدد بعد المشتبه به أو الدافع لإطلاق النار.

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On Halloween night, a mass shooting on Chicago's West Side injured at least 14 people, including multiple children. #US#Crimepic.twitter.com/CsAKfCogBp — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 1, 2022

المصدر: abc news