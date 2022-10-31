إسرائيل.. تعزيز للإجراءات الأمنية قبيل الانتخابات

عززت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إجراءاتها الأمنية في الضفة الغربية والقدس وحولهما، وسط تحذيرات استخبارية من ارتفاع الهجمات "الإرهابية" قبيل الانتخابات العامة يوم غد الثلاثاء.

وفيما تجري إسرائيل انتخاباتها الخامسة للكنيست في أقل من أربع سنوات، وسط تصعيد حاد في ما وصفته الصحافة الإسرائيلية بـ"العنف الفلسطيني" في الأسابيع الأخيرة، ، ستعزز الشرطة الانتشار الكبير في بؤر التوتر في وسط الضفة الغربية وحول القدس بحوالي 200 عنصر إضافي من حرس الحدود.

هذا ودعت الشرطة الإسرائيليين الحاصلين على تراخيص لحمل السلاح إلى حمل أسلحتهم معهم في جميع الأوقات.

كما أعلن الجيش عن إغلاق لمدة 24 ساعة للمعابر الحدودية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم غد الثلاثاء.

المصدر: i24news