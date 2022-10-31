الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية اعتقلت ضمن عملية "كاسر الأمواج"، ثمانية فلسطينيين مطلوبين أمنيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود، قامت الليلة الماضية، بنشاطات عسكرية في عدة مناطق من الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية".

وأعلن أنه "في مدينة جنين اعتقلت القوات شخصين مطلوبين أمنيا يشتبه في ضلوعهما بأنشطة إرهابية، كما أطلقت القوات النار على مسلحين أطلقوا نيرانهم نحوها. وفي منطقة الخليل اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية، وعثرت على مسدس".

وأضاف: "في قلقيلية اعتقلت القوات مطلوبيْن أمنيا. خلال النشاط قام بعض المشتبه فيهم بإلقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات، وفي قرية حوسان اعتقلت القوات مطلوبا أمنيا".

وأفاد المتحدث بأن "القوات قامت بنشاط عسكري داخل مدينة نابلس، حيث سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا، وتم تحويل المعتقلين للتحقيق لدى قوات الأمن".

المصدر: RT