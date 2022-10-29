اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في قرية بني نعيم قرب الخليل

اندلعت اشتباكات مسلحة قبل قليل بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في قرية بني نعيم قرب الخليل.

تأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من عملية نفذها الشاب الفلسطيني محمد كمال الجعبري في مستوطنة كريات اربع بالخليل والتي ادت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين بعد ان فتح المهاجم النار في المستوطنة.

وقال الجيش الاسرائيلي أنه قتل منفذ الهجوم.

ولم تعلن المصادر الفلسطينية والاسرائيلية عن وقوع قتلى ومصابين في اشتباك بني نعيم.

يتبع..