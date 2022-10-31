لافروف: الغرب يستخدم أكثر الأساليب غير النزيهة ضد روسيا والصين للحفاظ على هيمنته

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب يستخدم أكثر الأساليب غير النزيهة في علاقته مع روسيا والصين، في محاولة منه للحفاظ على هيمنته.

وأشار وزير الخارجية الروسي في كلمة مسجلة توجه بها للمشاركين في المؤتمر الدولي "دور الدبلوماسية العامة في تكوين واستعادة وتنمية العلاقات الروسية الصينية"، الذي يتزامن مع الذكرى الـ65 لتأسيس جمعية الصداقة الروسية الصينية، أشار إلى أن "الغرب الجماعي اليوم، يحاول الحفاظ على هيمنته بشكل متشنج، ويستخدم أكثر الأساليب غير النزيهة للهندسة الجيوسياسية فيما يتعلق بروسيا والصين، اللتين اعتبرهما خصميه الرئيسيين".

وفقا للافروف تقوم موسكو وبكين في ظل هذه الظروف بتنسيق وثيق بينهما في السياسة الخارجية.

وقال إن "الصلة بين موسكو وبكين هي أحد العوامل الرئيسية في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا".

كما أوضح وزير الخارجية الروسي أن الدعم القوي لهذه الجهود من عامة الناس هو عامل هام في تحسين التعاون الثنائي واسع النطاق".

المصدر: تاس