صحيفة: حاملة طائرات أمريكية ثانية تتوجه إلى أوروبا

كشفت الصحيفة البريطانية "ديفينس جورنال" أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات النووية "يو إس إس جيرالد فورد"، ستصل إلى أوروبا في منتصف نوفمبر المقبل.

ووفقا للصحيفة المتخصصة في شؤؤون الدفاع فإن حاملة الطائرات ستتوقف بقاعدة "بورتسموث" البحرية في جنوب إنجلترا.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن الموعد الدقيق للوصول، كما أنه لا يوجد حاليا أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

ووفقا للخدمة الصحيفة للأسطول الثاني الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى ميناء "هاليفاكس" في كندا.

وتوجد الآن في المياه الأوروبية حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج بوش" بمرافقة عدد آخر من السفن.

المصدر: نوفوستي