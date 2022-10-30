بايدن يفشل في التصويت ويستعين بأحد المتطوعين! (فيديو)

فشل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في التعامل مع جهاز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، واضطر إلى طلب المساعدة من أحد المتطوعين في المركز الانتخابي.

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وانتقل بايدن أمس السبت إلى ولاية ديلاوير للتصويت في انتخابات الكونغرس النصفية، وأحضر حفيدته معه إلى مركز الاقتراع.

وتعثر بايدن في مرحلة التسجيل، فساعدته الحفيدة وتعاملت مع الجهاز، ثم ذهبت إلى غرفة التصويت.

لكن بايدن تعثر أيضا في المرحلة التالية حين دخل هو غرفة التصويت السري، وطلب مساعدة أحد المتطوعين، الذي شرح له مراحل العملية.

وأظهر مقطع فيديو كيف رفع بايدن ستار غرفة التصويت وبدأ يطرح الأسئلة على المتطوع، الذي شرح له الخطوات على التوالي.

في ذلك الحين غادرت حفيدة الرئيس، التي صوتت للمرة الأولى في حياتها، الغرفة وظلت تنتظر جدها الذي أمضى طول حياته السياسية في التصويت، لكنه عجز عن فعلها هذه المرة.

المصدر: RT