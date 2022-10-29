إسرائيل تخفّض مستوى التأهب على حدودها مع لبنان

أعلنت إسرائيل تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية وذلك بعد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الجمعة، بأنه تم تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، وذلك بعد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

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وقالت الهيئة إنه وللمرة الأولى منذ يوليو الماضي، أعاد الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع لبنان إلى طبيعتها.

والخميس، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد تصديق الحكومة عليه.

ولقي توقيع الاتفاق ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه بمثابة اعتراف دولة عدو (لبنان) بإسرائيل، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون أكد أن الاتفاق مجرد عمل تقني ليست له أي أبعاد تناقض السياسة الخارجية، في إشارة إلى عدم اعتراف بلاده بإسرائيل.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية