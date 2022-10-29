شاهد.. ذعر هاريس بعد محاولة بايدن القفز من فوق خشبة المسرح!

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مساء الجمعة، في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.

وخلال تحيته للجمهور، تقدم الرئيس بايدن نحو حافة خشبة المسرح، وهنا أصيبت نائبته هاريس بالذعر حيث اعتقدت أنه سيقفز للأسفل، فأمسكت به محاولة إبعاده، لكنه تجاهلها، ثم استدار وهرول بعيدا عنها ضاحكا.

A step away from the presidency. If Kamala wanted to be president all she’d have had to do was to not stop him from walking off the edge. Awful. pic.twitter.com/GNev3DsRZD — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 29, 2022

المصدر: RT