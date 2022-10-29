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شاهد.. ذعر هاريس بعد محاولة بايدن القفز من فوق خشبة المسرح!

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شاهد.. ذعر هاريس بعد محاولة بايدن القفز من فوق خشبة المسرح!
بايدن ونائبته على المسرح
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ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مساء الجمعة، في فعالية لحملة الديمقراطيين الانتخابية في مركز فيلادلفيا للمؤتمرات بولاية بنسلفانيا.

وخلال تحيته للجمهور، تقدم الرئيس بايدن نحو حافة خشبة المسرح، وهنا أصيبت نائبته هاريس بالذعر حيث اعتقدت أنه سيقفز للأسفل، فأمسكت به محاولة إبعاده، لكنه تجاهلها، ثم استدار وهرول بعيدا عنها ضاحكا.

المصدر: RT

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