 
مباشر

استطلاع: أكثر من نصف سكان إيرلندا يعارضون قبول اللاجئين من أوكرانيا

أخبار العالم

استطلاع: أكثر من نصف سكان إيرلندا يعارضون قبول اللاجئين من أوكرانيا
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2i3

تدل نتائج استطلاع للرأي العام على أن أكثر من 50% من سكان إيرلندا يعتقدون أنه يجب على بلادهم وقف قبول اللاجئين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد
صحيفة: منظمة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في منازل ببريطانيا تقلّص عملها
صحيفة: منظمة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في منازل ببريطانيا تقلّص عملها

ونقلت صحيفة "Irish Times" عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "Ipsos" للأبحاث الاجتماعية التي تدل على أن نحو 56% من سكان إيرلندا لا يوافقون على أنه يجب على بلادهم مواصلة قدوم اللاجئين من أوكرانيا "مهما كان عددهم"، في حين يوافق على ذلك 36% من الذين شملهم الاستطلاع.

كما عبر 61% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من وصول العدد الكبير جدا من اللاجئين إلى بلادهم في حين لا يوافق 34% على ذلك.

وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن دعم إيرلندا لأوكرانيا لا يزال على المستوى العالي، فيرى 72% من سكان البلاد أنه يجب على إيرلندا والاتحاد الأوروبي "مواصلة دعم أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني نقص الطاقة" بالنسبة لهم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي