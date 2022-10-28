استطلاع: أكثر من نصف سكان إيرلندا يعارضون قبول اللاجئين من أوكرانيا

تدل نتائج استطلاع للرأي العام على أن أكثر من 50% من سكان إيرلندا يعتقدون أنه يجب على بلادهم وقف قبول اللاجئين الأوكرانيين.

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ونقلت صحيفة "Irish Times" عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "Ipsos" للأبحاث الاجتماعية التي تدل على أن نحو 56% من سكان إيرلندا لا يوافقون على أنه يجب على بلادهم مواصلة قدوم اللاجئين من أوكرانيا "مهما كان عددهم"، في حين يوافق على ذلك 36% من الذين شملهم الاستطلاع.

كما عبر 61% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من وصول العدد الكبير جدا من اللاجئين إلى بلادهم في حين لا يوافق 34% على ذلك.

وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن دعم إيرلندا لأوكرانيا لا يزال على المستوى العالي، فيرى 72% من سكان البلاد أنه يجب على إيرلندا والاتحاد الأوروبي "مواصلة دعم أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يعني نقص الطاقة" بالنسبة لهم.

المصدر: نوفوستي