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النرويج تفرض عقوبات جديدة على 30 موظفا و7 مؤسسات في روسيا

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النرويج تفرض عقوبات جديدة على 30 موظفا و7 مؤسسات في روسيا
Gettyimages.ru
وزير الخارجية النرويجية، أنيكين هيوتفيلدت
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أفاد المكتب الصحفي للحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، بفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد 30 موظفا و7 مؤسسات في روسيا.

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ونقل المكتب عن تصريح وزير الخارجية النرويجية، أنيكين هيوتفيلدت، قولها: "تدعم النرويج مرة أخرى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا لمواصلة الضغط على حكومتها وأنصارها".

من جهته أشار مجلس الوزراء النرويجي إلى أن العقوبات الجديدة تشمل منظمي الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

المصدر: تاس

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