إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

دعا وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، الاتحاد الأوروبي إلى تبني الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال رينسالو في بيان، نشرته وزارة الخارجية الإستونية يوم الثلاثاء، إنه "من المهم أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما بإعداد الحزمة التاسعة من العقوبات، وتوسيعها لتشمل النظام البيلاروسي أيضا، الذي يشارك في العدوان الروسي".

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وأضاف أن الحزمة التاسعة يجب أن تتضمن السقف على أسعار النفط الروسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا في 6 أكتوبر الجاري، على خلفية انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، هي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: RT