مقترحات أوروبية متطرفة تطالب بفرض حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن بعض الدول الراديكالية في الاتحاد الأوروبي تضغط باتجاه فرض عقوبات جديدة ضد روسيا إثر ضربتها الأخيرة التي استهدفت البنية العسكرية لنظام كييف.

ووفقا للصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن هذه الدول ناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفرض حزمة تاسعة من العقوبات ضد موسكو.

وذكرت المصادر أن كلا من إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا في الـ 14 من أكتوبر تقدمت بلائحة مقترحات أولية للمفوضية، وتعتزم تقديم اللائحة المحدثة في الـ 18 من أكتوبر.

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وتضمنت قائمة العقوبات المقترحة الحد من استيراد الغاز الطبيعي المسال، واستيراد الماس من روسيا الاتحادية، وحظر المزيد من البنوك الروسية عن نظام "سويفت" الدولي لتبادل المعلومات البنكية وإجراء المدفوعات، ومنع الحوالات المالية بالدولار إلى روسيا، بالإضافة لمقترح قانون يحظر بموجبه بيع العقارات الأوروبية للمواطنين الروس.

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وإضافة إلى توسيع العقوبات تم تسليط الضوء على المسألة النووية، وضرورة إيجاد آليه فعالة لمعالجة الثغرات في القيود السابقة، وكذلك الضغط على الدول المجاورة لروسيا للمشاركة في العقوبات ضدها.

المصدر: تاس