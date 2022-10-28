إيران.. الكشف عن إحباط محاولة تفجير في شيراز بالتزامن مع الهجوم على مزار ديني

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الجمعة، بأنه تم إحباط محاولة تفجير في أحد شوارع مدينة شيراز. وبحسب القوى الأمنية فإن إحباط المحاولة حصل قبل يومين.

وقالت الوكالة إنه تم قبل ليلتين إحباط محاولة زرع متفجرات في شارع معالي آباد بمدينة شيراز، كما تم إلقاء القبض على شخص يشتبه بتورطه في محاولة التفجير.

وأكدت قوات الأمن في شيراز أن محاولة التفجير تعود لقبل ليلتين تزامنا مع الهجوم المسلح الذي وقع في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر في شيراز، مما أدى لمقتل 15 شخصا وجرح 27 آخرين.

المصدر: RT