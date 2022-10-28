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إيران.. تحذير من انفلات الأوضاع الأمنية في سيستان وبلوشستان

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إيران.. تحذير من انفلات الأوضاع الأمنية في سيستان وبلوشستان
AP
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حذرت مصادر أمنية إيرانية من انفلات الأوضاع الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان عقب صلاة الجمعة، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة.

وأفاد مراسل RT في إيران بأنه مع توافد مواطنين من مختلف مدن محافظة سيستان وبلوشستان للمشاركة في صلاة الجمعة بمدينة زاهدان، دعما للزعيم الروحي لأهالي السنة في المحافظة، مولوي عبدالحميد، حذرت جهات إعلامية مقربة من مصادر أمنية من انفلات الأوضاع الأمنية في المحافظة عقب صلاة الجمعة، وطالبت المواطنين التحلي باليقظة.

المصدر: RT

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