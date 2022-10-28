نشطاء يتفاعلون مع تغريدة الانتصار.. ماسك يحرر عصفور "تويتر"! (صور)

تفاعل نشطاء مع تغريدة الانتصار لمؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، الذي تولى أخيرا إدارة شركة "تويتر" التي استحوذ عليها في صفقة كبرى.

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وغرد ماسك اليوم الجمعة على صفحته في "تويتر" قائلا: "تم تحرير الطائر". وتوالت التعليقات المهنئة، مرفقة بصور تعبيرية ساخرة.

وأفادت مصادر بأنه بعد إتمام صفقة الشراء بـ44 مليار دولار، قام ماسك بإنهاء عمل كل من الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" باراغ أغراوال، والمدير المالي نيد سيغال، ورئيس السياسة القانونية والأمانة والسلامة، فيجايا غادي.

وفي وقت سابق، أصدر ماسك بيانا مفتوحا للمعلنين لشرح أسباب شرائه للمنصة، وتشمل هذه الأسباب "المساعدات الإنسانية".

وقال الملياردير ماسك:"من المهم لمستقبل الحضارة أن تكون هناك ساحة مدينة رقمية مشتركة، حيث يمكن فيها مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف".

وأعرب عن قلقه من قوة وسائل التواصل الاجتماعي "لتوليد المزيد من الكراهية وتقسيم مجتمعنا" إلى غرف لترديد التطرف.

Restoring free speech on Twitter pic.twitter.com/1Y9YNeT3mz — NautPoso 🇮🇪☘️ (@NautPoso) October 28, 2022

المصدر: RT