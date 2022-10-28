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وسائل إعلام: إيلون ماسك يتولى إدارة "تويتر"

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وسائل إعلام: إيلون ماسك يتولى إدارة
Globallookpress
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أفادت قناة CNBC الأمريكية بأن مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك تولى إدارة شركة "تويتر" التي استحوذ عليها في صفقة كبرى.

وأشار تقرير القناة إلى أن المدير التنفيذي لـ "تويتر" باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال غادرا مقر الشركة في سان فرانسيسكو، ولن يعودا إليه.

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وكان على ماسك إتمام صفقة الاستحواذ على "تويتر" حتى يوم الجمعة 28 أكتوبر.

وقد وصل ماسك إلى مقر الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجلب حوض مغسلة إليه، وغير تعريفه في حسابه الرسمي إلى "رئيس تويتر".

يذكر أن قيمة صفقة استحواذ إيلون ماسك على أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 44 مليار دولار.

المصدر: CNBC

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