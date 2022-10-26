ماسك ينشر فيديو "غريبا" من مقر "تويتر" ويحدّث ملفه الشخصي!

حدّث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وصف ملفه الشخصي على "تويتر" بعبارة "رئيس تويتر"، وأكدت مصادر إعلامية أنه زار اليوم مقر الشبكة.

وأظهر مقطع فيديو نشره ماسك عبر حسابه في الشبكة، دخوله مقرها حاملا مغسلة، قد تكون إشارة إلى التغيرات الهيكلية التي أعلن سابقا أنه سيجريها حال استحواذه على الشركة.

وكان ماسك قد أكد أمس الثلاثاء، أنه سيتمّ صفقة شراء "تويتر" البالغة قيمتها 44 مليار دولار، قبل حلول يوم الجمعة القادم.

https://twitter.com/elonmusk/status/1585341984679469056?s=20&t=XyQAq9RD284kmAwNf7D62Q

ونشرت "بلومبرغ" هذه المعلومات نقلا عن مصادر مطلعة ومقربة من ماسك، مستشهدة بمكالمة فيديو مسجلة بينه وبين المصرفيين الممولين للصفقة.

كما وتعهد ماسك بدفع مبلغ 46.5 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر" وتغطية تكاليف القضية.

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وتعهدت مؤسسة Morgan Stanley التمويلية، وبنك Bank of America بتقديم مبلغ 13 مليار دولار لدعم الصفقة.

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وقام ماسك بتجديد صفقة شراء تويتر في الـ 4 من أكتوبر بمبلغ 44 مليار دولار، وبعد شهور من التقاضي قبلت الشركة العرض الجديد الذي يستند إلى شروط العقد السابق.

ويجدر الذكر أن ماسك يعتزم تقليص عدد موظفي تويتر من 7500 إلى 2500 موظف، ما نسبته 75%.

يذكر أن شبكة "تويتر" الأمريكية تأسست عام 2006 كواحدة من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، ويقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو.

المصدر: نوفوستي