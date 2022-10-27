تركيا.. مباحثات بين وزيري الدفاع الإسرائيلي والتركي هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ سنوات

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مهمة مع الجانب التركي.

وقال غانتس في تغريدات له بصفحته على موقع "تويتر": "أبدأ الآن زيارة رسمية إلى تركيا، سألتقي خلالها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.. هذه هي المرة الأولى (منذ أكثر من عقد) التي يُعقد فيها اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، وأنا أرحب بذلك"

وأضاف في تغريدة ثانية: "أتطلع لمناقشات مثمرة حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ومناطق شرقي المتوسط".



وسيجري الوزير الإسرائيلي، محادثات رسمية اليوم الخميس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، في مقرّ وزارة الدفاع التركية بالعاصمة التركية أنقرة، وذلك بعد الاستقبال الرسمي باستعراض حرس الشرف، والذي سينظّم للوزير الإسرائيلي من طرف نظيره التركي، وستكون هذه المحادثات هي الأولى بهذا المستوى بين البلدين، منذ سنوات.

المصدر: RT