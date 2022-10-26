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بايدن: سنستمر بقيادة العالم بدبلوماسية مدعومة بأفضل قوة قتالية في العالم

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بايدن: سنستمر بقيادة العالم بدبلوماسية مدعومة بأفضل قوة قتالية في العالم
Globallookpress Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع مع قيادة البنتاغون، أن الجيش الأمريكي يساعد واشنطن في إدارة دبلوماسيتها في العالم.

وأشار إلى أن واشنطن ستستمر في قيادة الساحة العالمية في عصر "العالم المتغير".

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وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر بقيادة الآخرين من خلال الدبلوماسية "مدعومة بأفضل قوة قتالية في العالم".

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين، في وقت سابق عن ضعف الجيش الأمريكي وعدم القدرة على شن حرب شاملة.

وقال أوبراين خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مستشهدا ببيانات بحثية من مؤسسة "هيريتيج"، تشير إلى أن القوات البرية لديها القليل من الإمكانات، والقوات الفضائية البحرية والعسكرية ضعيفة، والقوة الجوية ضعيفة للغاية. ويشير التقرير إلى أن قوات المارينز والقوات النووية فقط هي الأكثر فعالية.

المصدر: RT

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