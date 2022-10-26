هنغاريا ترفض تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأن بلاده لا تؤيد مقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، لما له من تداعيات سلبية على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعاره.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لوكالة الطاقة الذرية تحت عنوان " الطاقة الذرية في القرن الحادي والعشرين" في واشنطن.

وأضاف سيارتو، أن وزراء الطاقة الأوروبيين لم يقدموا أي مقترحات محددة بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي، خلال قمة لكسمبرغ.

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وأكد أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بين دول الاتحاد بهذا الشأن، ولم تصدر عنهم أي مقترحات جديدة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي