تركيا.. توقيف رئيسة نقابة الأطباء لدعوتها إلى إجراء تحقيق في استخدام أسلحة كيميائية

أوقفت الشرطة التركية رئيسة نقابة الأطباء في البلاد بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية" بعدما دعت للتحقيق في الاستخدام المحتمل للجيش التركي لأسلحة كيميائية ضد مسلحين أكراد بشمال العراق.

يأتي ذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام مقربة من "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا إرهابيا، مقاطع فيديو تظهر قولها عن استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المجموعة المسلحة في شمال العراق. ونفت تركيا الخميس الاتهامات، معتبرة إياها "عارية عن الصحة" و"لا أساس لها".

وقالت رئيسة اتحاد لأطباء شيبنم كورور فنجانجي إنها شاهدت مقاطع الفيديو ودعت إلى إجراء تحقيق "في المزاعم".

وقال مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان له اليوم الأربعاء إن فنجانجي اعتقلت على خلفية تعليقات لها في وسائل إعلام ناطقة باسم "العمال الكردستاني".

The President of the Turkish Medical Association Şebnem Korur Fincancı has been taken into police custody.



Fincancı has long been targeted for simply reminding the international law and saying that any allegations of use of chemicals in a warfare must be investigated. https://t.co/GsQlJUje7opic.twitter.com/ctlFgW1WAN — MLSA (@mlsaturkey) October 26, 2022

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وطالب مكتب المدعي العام بتجريد فنجانجي من منصبها كرئيسة للنقابة وانتخاب رئيس جديد.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين فنجانجي بأنها "تنطق بلغة الإرهاب"، معتبرا أنها لا يجب أن تبقى رئيسة للنقابة.

المصدر: أ ف ب