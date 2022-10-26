مصدر تركي يعلق على آفاق شراء الاتحاد الأوروبي للغاز من روسيا عبر مركز بتركيا

ذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر حكومي تركي أن أنقرة لا تمتلك حاليا معلومات عن كميات الغاز الروسي التي يمكن أن يشتريها الاتحاد الأوروبي عبر مركز الغاز المقترح إنشاؤه في أراضي تركيا.

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وقال المصدر: "في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح مقدار الغاز الذي سيرغب الأوروبيون في شرائه من روسيا. تنوي بعض الدول الأوروبية إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية تفاديا للاعتماد على الغاز الروسي، ويبدو أن دولا أخرى ستحذو حذوها. لذلك، لا توجد معلومات الآن عن مقدار ما قد يريدون شراؤه من الغاز الروسي عبر المركز (في تركيا)".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز أشار أمس الثلاثاء إلى أن بلاده تعتزم اتخاذ قرار بحلول نهاية العام، بشأن خارطة طريق لإنشاء مركز للغاز على أراضيها بناء على اقتراح من موسكو، مشددا على أنه "لا توجد حتى الآن مواعيد محددة لبدء المفاوضات مع روسيا" حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز"، مشيرا إلى أن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: "تاس"