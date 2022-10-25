اتفاق بين روسيا وتركيا حول إنشاء مركز للغاز الروسي

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي على الأراضي التركية، كما أن الجانب التركي شرع في القيام بدوره في العمل.

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وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة التركية، وأفادت بأنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا حول إنشاء مركز الغاز.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز: "أولا، سننظر في الجزء الخاص بنا من العمل. بدأناه، إذ يعمل الأصدقاء في "بوتاش" و"إبياش" على هذه المسألة. لطالما كان هدفنا أن نصبح مركزا للغاز ومركزا تجاريا. من حيث المبدأ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات. أولا، نحن بحاجة لإنهاء العمل من جانبنا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: RT + برايم