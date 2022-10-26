الأميرة ريما بنت بندر آل سعود: الصاروخ لا ينحرف إن وجد أمريكيا أمامه

حذرت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود من أن انخفاض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى بلادها يمكن أن يعرض الأمريكيين الذين يعيشون في المملكة للخطر.

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وفي التفاصيل، اقرت الأميرة ريما بأن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في مرحلة من الخلاف"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن انخفاض مبيعات الأسلحة الأمريكية يمكن أن يترك الأمريكيين الذين يعيشون في السعودية من دون حماية من تهديدات الحوثيين.

ولفتت السفيرة السعودية في مقابلة للشبكة الإخبارية الأمريكية "سي إن إن" إلى أن "الدفاع عن هذه الأمة دفاع عن العالم. إنه دفاع عن الاقتصاد العالمي".

وتابعت الأميرة ريما حديثها قائلة: "هذا ما هو في خطر. وهذا يؤثر على واشنطن العاصمة، 80 ألف أمريكي يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية. عندما يتم إطلاق صاروخ من اليمن، لا ينعطف هذا الصاروخ إلى اليسار أو اليمين" لوجود أمريكي.

وبشأن قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط والذي أغضب واشنطن، شددت السفيرة السعودية أن القرار كان "غير سياسي".

وكان قرار مجموعة أوبك بلس التي تقودها المملكة العربية السعودية قد اثار غضبا من الحزبين في واشنطن، واعلن البيت الأبيض أنه سيعيد النظر في العلاقة مع المملكة. وقللت الأميرة ريما من أهمية الجدل الدائر حول قرار أوبك الأخير، مشيرة إلى أن "هذا الجدل حول أوبك هو اليوم، لأن العالم متوتر. لكنه ليس حديث المستقبل".

المصدر: سي إن إن