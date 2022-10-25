روسيا تدعو لعقد جلستين لمجلس الأمن حول أوكرانيا

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا دعت لعقد جلستين لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة قضايا متعلقة بأوكرانيا.

وقال بوليانسكي للصحفيين، يوم الثلاثاء: "غدا سنتحدث عن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة على ضوء الطلب لإجراء التحقيق في إطار القرار رقم 2231، ويوم الخميس نطلب عقد اجتماع تحت المادة السادسة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".

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ومن المتوقع أن يكون الاجتماع يوم الأربعاء مكرسا للاتهامات الموجهة لروسيا وإيران، والمتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة في النزاع الأوكراني، والدعوة الغربية الموجهة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحقيق في تلك المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران نفت تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، فيما قالت موسكو إنها تستخدم الأسلحة الروسية في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

أما الاجتماع الثاني، فسيكون متعلقا بملف المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا، وأنشطة الخبراء الأمريكيين فيها.

المصدر: تاس