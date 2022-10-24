 
مباشر

موسكو تدعو مجلس الأمن لبحث نيّة كييف تفجير "قنبلة قذرة" واتهام روسيا

أخبار العالم

موسكو تدعو مجلس الأمن لبحث نيّة كييف تفجير
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1kk

صرح مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "تاس"، بأن روسيا دعت المجلس للانعقاد الثلاثاء 25 أكتوبر، لإطلاعه على معلومات تؤكد استعداد كييف لاستفزاز باستخدام "قنبلة قذرة".

وقال المصدر: "المناقشة ستجرى بعد اجتماع مجلس الأمن حول سوريا".

ووفقا لإجراءات مجلس الأمن، بعد مناقشة الموضوع الرئيسي، قد يقترح الأعضاء مناقشة عدد من القضايا الإضافية كقاعدة عامة، حيث تعقد مثل هذه المناقشات في جلسات مغلقة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا