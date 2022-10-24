موسكو تدعو مجلس الأمن لبحث نيّة كييف تفجير "قنبلة قذرة" واتهام روسيا

صرح مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "تاس"، بأن روسيا دعت المجلس للانعقاد الثلاثاء 25 أكتوبر، لإطلاعه على معلومات تؤكد استعداد كييف لاستفزاز باستخدام "قنبلة قذرة".

وقال المصدر: "المناقشة ستجرى بعد اجتماع مجلس الأمن حول سوريا".

ووفقا لإجراءات مجلس الأمن، بعد مناقشة الموضوع الرئيسي، قد يقترح الأعضاء مناقشة عدد من القضايا الإضافية كقاعدة عامة، حيث تعقد مثل هذه المناقشات في جلسات مغلقة.

المصدر: تاس