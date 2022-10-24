اتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسي ونظيره البريطاني محوره "قنبلة أوكرانيا القذرة"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني توني راداكين، بحثا خلالها احتمال استخدام كييف قنبلة قذرة.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "أجرى رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، محادثات هاتفية مع رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، بحثا فيها احتمال استخدام كييف للقنبلة القذرة".

وفي وقت سابق، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بن والاس، وأبلغه قلق روسيا إزاء الاستفزازات المحتملة من قبل كييف التي قد تقدم على تفجير "قنبلة قذرة" في الأراضي الخاضعة لها واتهام روسيا لتأليب المجتمع الدولي عليها، فيما أكد والاس أن أوكرانيا لن تقدم على التصعيد.

وفي وقت سابق اليوم، اتصل شويغو أيضا بنظيريه في فرنسا وتركيا، ونقل لهما مخاوفه إزاء الاستفزازات المحتملة من كييف، كما بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

المصدر: نوفوستي