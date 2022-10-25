هولندا: الشتاء سيكون صعبا للغاية على الاتحاد الأوروبي

رجح وزير المناخ والطاقة الهولندي روب يتن، أن شتاء 2023-2024 سيكون صعبا للغاية بالنسبة لدول أوروبا في ظل أسعار وشح إمدادات الغاز، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية.

وقال يتن عقب اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "كل دول الاتحاد الأوروبي موقفها مشترك في بشأن الحاجة لخفض سعر الغاز والحصول على إمدادات الغاز غير منقطعة، وأي إجراءات ستتخذ في الأسابيع والأشهر المقبلة يجب أن تضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا".

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إشغال منشآت تخزين الغاز للعام المقبل من أجل الحفاظ على سعر الغاز.

وأضاف: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن شتاء العام المقبل قد يصبح صعبا للغاية، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية.. لذلك، نحن بحاجة إلى التركيز على ضمان إمدادات الغاز دون انقطاع".

المصدر: نوفوستي