مزاعم باطلة.. الخارجية الإيرانية تفند وجود خبراء إيرانيين في القرم

فند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي الاثنين، مزاعم وجود خبراء إيرانيين في شبه جزيرة القرم الروسية، وقال إنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وحول الحرب في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية إن أمريكا والدول الأوروبية تحاول إثارة الأجواء واتهام إيران بالانحياز إلى جانب دون آخر في حرب أوكرانيا، ولكن إيران أعربت عن استعدادها للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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وأضاف كنعاني بشأن ما اعتبره أحد الصحفيين تأخرا في اتخاذ موقف حول الادعاء بشأن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا: "لم نتأخر.. لقد عبرت إيران مرارا عن آرائها بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومواقفنا واضحة وصريحة.. أميركا وأوروبا بإجراءاتها الاستفزازية وفرتا الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهما الآن تتهمان إيران بدعم أحد طرفي الصراع والحرب من خلال نشر معلومات كاذبة".

وأكد أن صرحت إيران مرارا بأنها ليست طرفا في الحرب، وليست دولة مصدرة للأسلحة لأحد طرفي الحرب.

وشدد على أن علاقة طهران مع روسيا وأوكرانيا ودية، مشيرا إلى أن العلاقة مع كييف مازالت مستمرة، رغم انها تقلصت بسبب الأجواء المثارة من قبل أطراف أخرى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اتهام إيران من قبل بعض الاطراف بتأييد طرف في هذه الحرب هي مجرد اثارة إعلامية، واتهام عديم الجدوى.

وتابع قائلا: "هل أن تصدير أسلحة بمليارات الدولارات إلى طرف من الحرب هو وضع حد للحرب؟ هذا السلوك هو سلوك طرف في الحرب والوقوف إلى جانب طرف في النزاع.. نحن نرفض ولا نقبل الاتهامات العقيمة ضد إيران وقد عبرنا عن مواقفنا ووجهات نظرنا مرات عديدة".

المصدر: إرنا

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